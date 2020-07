Im Auto eingeklemmte Frau alarmierte ihre Eltern

Drei schwere Verkehrsunfälle innerhalb von weniger als vier Stunden am Donnerstag in OÖ: Um 17.35 Uhr stieß ein 28-Jähriger aus Großraming auf der B122 in Rohr/Kremstal von der Straße ab, schleuderte frontal in den Milchtransporter eines Ungarn (39) aus Laussa. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Geistesgegenwart bewies eine 21-Jährige aus Wolfern, die sich um 20.40 Uhr in ihrem Heimatort mit ihrem Wagen überschlug. Obwohl im Auto eingeklemmt, verständigte sie per Handy ihre Eltern und setzte so die Rettungskette in Gang.