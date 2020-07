Geheim-Hochzeit in Windsor: Beatrice hat Ja gesagt

Der „Sun“ zufolge habe die Hochzeit nun doch um vieles früher in der All Saints Chapel stattgefunden. Man habe gesehen, wie die Queen und ihr Gemahl von Schloss Windsor aus dorthin fuhren. An den Feierlichkeiten soll die Queen dann nicht mehr teilgenommen haben, weil sie am Nachmittag den britischen Corona-Helden „Captain Tom“ empfing, um ihn persönlich zum Ritter zu schlagen.