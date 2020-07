Deutscher Medienrummel um „Krone“-Bericht aus OÖ

So berichtete etwa das bekannte Nachrichtenmagazin „Focus online“ über den Vorfall und zitierte unser Blatt. Auch die „Bild“-Zeitung griff den Artikel über den in Grünau (OÖ) lebenden Urenkel des letzten deutschen Kaisers großflächig auf. TV-Sender wie ARD oder RTL interviewten unseren Redakteur Philipp Zimmermann in der Linzer „Krone“-Redaktion.