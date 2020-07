56-jähriges US-Bikini-Model sorgt für Furore

Warum auch nicht? „Ich habe das kürzlich machen lassen, weil ich so gut aussehen wollte wie es geht. Wenn 20-Jährige sich das machen lassen, warum sollte ich das in meinem Alter nicht tun? Ich will offen sein. Ich möchte nicht zu den Frauen gehören, die in meinem Alter behaupten, dass es allein an ihrer Ernährung liegt und daran, viel Wasser zu trinken, wenn man sieht, dass sie was machen haben lassen“, so Jacob gegenüber „Pagesix“.