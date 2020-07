Bayern-Boss Rummenigge „watscht“ die Ultras ab

„Wir sind jetzt leider angekommen an einem Punkt, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das“, wird Rummenigge in einem im Interview mit der „Sport-Bild“ zitiert. „Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder. Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und auch Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstraße!“ Der Bayern-Boss wünsche sich vielmehr einen konstruktiven Austausch zwischen Klub und Fans - und ein wenig Demut.