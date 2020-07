Diese Pilze sehen aus wie die Finger von Toten

Selbst erfahrenen Schwammerlsuchern dürfte beim Anblick dieser Pilzsorte ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Denn die Vielgestaltige Holzkeule (Xylaria polymorpha) erinnert so manchen an Zehen oder Finger von Toten. Naturfreunde in England und den USA, wo diese Pilzart am häufigsten vorkommt, nennen sie auch „Dead Man‘s Fingers“.