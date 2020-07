Lachgas könnte bei PTBS Linderung bringen

Lachgas könnte bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) helfen. Das zeigt eine im „Journal of Clinical Psychiatry“ veröffentlichte Pilotstudie des österreichischen Anästhesisten Peter Nagele von der University of Chicago an US-Kriegsveteranen. „Die Studie ist zwar klein, aber sie demonstriert, dass der Einsatz von Lachgas zur raschen Linderung von PTBS-Symptomen vielversprechend ist“, so Nagele.