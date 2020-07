Pikant: Jada und Will Smith sprachen über Affäre

Will Smith wurde als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince berühmt und hatte als Schauspieler unter anderem Rollen in der Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“, sowie Filmen wie „Men in Black“, „Ali“ und „Das Streben nach Glück“. Jada Pinkett Smith spielte zuletzt in Filmen wie „Angel Has Fallen“ und „Bad Moms“.