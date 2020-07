Peter Herzog läuft in Berlin neuen 5-km-Rekord

Peter Herzog fixierte in Berlin einen neuen österreichischen Rekord im 5-km-Straßenlauf. Der von Hannes Langer trainierte Salzburger gewann im Schmöckwitzer Werder im Südosten der deutschen Hauptstadt das Rennen in 13:54 Minuten und verbesserte damit den Rekord, den Timon Theuer am 26. Jänner 2020 im Prater mit 14:26 aufgestellt hatte.