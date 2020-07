Mallorca schockiert: Party ohne Masken und Abstand

Angesichts der Nachlässigkeit einiger Bürger bei der Beachtung der Corona-Schutzregeln hatte die Regionalregierung in Palma erst am Freitag illegalen Partys auf der beliebten Insel Mallorca den Kampf angesagt. So gilt etwa eine Maskenpflicht im Freien. Hunderte Urlauber aus Deutschland haben Freitagabend „eindrucksvoll“ gezeigt, was sie davon halten - nämlich nichts! Auf der berühmten „Bierstraße“ am Ballermann sah man die Partytiger im dichten Gedränge feiern, trinken und tanzen - als gäb‘s kein Corona. Die Polizei schritt trotz der strengen Corona-Regeln nicht ein.