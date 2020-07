Vandalen in Litzlhof: Die Schnapsflasche als Spur

Der Schaden, den Vandalen in der Nacht auf Donnerstag in der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof bei Spittal angerichtet haben, ist enorm. Schuldirektor Josef Huber will es nicht glauben, dass jemand von seinen Schülern hinter diesem schlechten „Scherz“ stecken sollte. Die Polizei sicherte jedenfalls Spuren, wie eine leere Schnapsflasche, die zu den Tätern führen könnten.