Stadt Linz will sich den nächsten Titel holen

Urbane Herausforderungen

Sechs Monate hat ein Expertenteam an der Bewerbung gearbeitet, ehe sie am 22. Juni eingereicht wurde. Unter dem Titel „Open Senses - Humanizing Innovation“ versuchte man darzustellen, wie die Stadt innovative Lösungen für gesellschaftliche, urbane Herausforderungen realisiert und dabei nicht die Technik, sondern den Mensch in den Mittelpunkt stellt.