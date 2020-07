Sieben Neue - Marchfeld gibt Transfers bekannt!

Zwölf Abgänge waren bei Herbstmeister Marchfeld Mannsdorf bekannt. Darunter klingende Namen wie Kapitän nenad Panic, Marjan Markic & Co. - doch jetzt haben die Niederösterreicher auch die ersten Zugänge präsentiert. Und die können sich schon einmal sehen lassen. Mit Samuel Oppong (Rapid Wien II), Dejan Nesovic (Ritzing), Antonio Babic (Vienna), Stefan Jonovic (Young Violets Austria Wien), Niklas Sühs (Admira Juniors), Jakov Josic (Wiener Sportclub) und Julian Velisek (SV Horn) sind nicht nur junge, talentierte Spieler zur Jancker-Elf gewechselt. Sondern auch eine geballte Routine. Vor allem von Heimkehrer Jakov Josic erwartet man sich viel. Immerhin zeigte er beim Sportclub in den letzten Saisonen mit starken Leistungen auf. Abgeschlossen haben die Marchfelder ihre Transfertätigkeit aber nicht - einige Neuzugänge sollen noch in den letzten Tagen der Transferzeit kommen. Wir dürfen gespannt sein, ob die Mannsdorfer nach so vielen Abgängen die gleiche Performance der letzten zwei Jahre auf den Rasen bringen.