Neue und nachhaltige Produkte aus Kunststoff-Müll

Das hat Vorzeige-Charakter: In Juliet Namujjus Betrieb in Uganda entsteht aus altem Kunststoff-Abfall Neues und Schönes. So auch der Mantel, den sich Robert Steiner gekauft hat: Er ist aus alten Zuckersäcken gefertigt und in jeder Hinsicht einzigartig. Seit Gründung des Betriebs wurden schon 50 Tonnen Kunststoff zu nachhaltigen Produkten verarbeitet!