Österreicher lockte Kinder in Porno-Falle - Haft!

Spektakulärer Polizeischlag in der Westukraine: Nach umfangreichen Ermittlungen stürmte die Spezialeinheit in Winnyzja das Haus eines hier ansässigen Österreichers. Der Verdächtige (35) soll in einem professionell ausgestatteten Fotostudio seit Jahren kinderpornografische Bilder sowie Videos angefertigt und in der Folge auf einschlägigen Internetseiten verkauft haben. Haft!