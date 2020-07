Wiens ÖVP fordert: In Öffis „sofort abstrafen“

Zurückhaltend ist die Wiener ÖVP indes in der Frage einer erneuten Ausweitung der generellen Maskenpflicht wie in Oberösterreich und nun auch in Tourismusorten in Kärnten. Man setze auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung, sagte Wölbitsch. Wobei man die Entwicklung der Zahlen freilich immer im Blick haben müsse.