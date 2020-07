Mord in Gerasdorf: Nehammer vermutet Hintermänner

Seit 2005 war Martin B., der am Samstagabend im niederösterreichischen Gerasdorf mit einem Kopfschuss getötet wurde, in Österreich. Mit Frau und drei Kindern lebte er zuletzt in einer Gemeindebauwohnung in der Wiener Donaustadt, sollte aber wegen mehrerer Vorstrafen abgeschoben werden. In der Community fiel der frühere Polizist in jüngster Zeit als erbitterter Gegner des gefürchteten tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow auf. Wohl auch deshalb vermutet Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), dass es Hintermänner geben könnte. Er fordert „volle Aufklärung“ der Bluttat.