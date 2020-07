Kopfschuss-Mord: Leibwächter hatte Ladehemmung

Demnach war es unter Tschetschenen ein offenes Geheimnis, dass sich der 43-Jährige mit seinem Videoblog in Lebensgefahr gebracht hatte: „Es war klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte“, hieß es aus Ermittlerkreisen am Montag. Angeblich kursierten in tschetschenischen Kreisen bereits Berichte über konkrete, gegen den Regimekritiker gerichtete Mordaufträge. Auch Summen sollen in diesem Zusammenhang genannt worden sein.