The Hu: Von der Mongolei auf die Bühnen der Welt

Euer Debütalbum „The Gereg“ befasst sich grob mit diesem Thema. Wie fühlt es sich an, wenn ihr durch die EU reist und merkt, wie einfach und spielend man Grenzen überspringen kann, ohne aufgehalten zu werden und langwierige Einreiseverfahren durchleiden zu müssen?

Jaya: Wir haben das Album „The Gereg“ benannt, weil der Pass auch so hieß. Das Ziel ist es, als The Hu mit diesem Album in jedes Land der Welt ohne Grenzen reisen zu können. Es ist schön zu sehen, dass so viele Länder in Frieden und Harmonie leben, ihre Kulturen teilen und einfach glücklich sein können. Wir wissen, wie gut es den Menschen grundsätzlich in der EU geht. Es ist großartig, so etwas zu sehen.