Kulinarische Sommerfrische verzaubert Lienz

Neben den Osttiroler Spitzenköchen sind heuer erstmals auch Gastköche aus anderen Regionen bei dem kulinarischen Event der Extraklasse dabei. Zu ihnen zählt Vier-Hauben-Koch Hannes Müller, der regelmäßig in der ORF-Koch-sendung „Schmeckt perfekt“ sein Können und Fachwissen unter Beweis stellt. In Lienz kann man ihn direkt vor Ort bei der Arbeit bestaunen. Jakob Lilg vom Löwenzahn am Weißensee, ausgezeichnet mit zwei Gabeln im Falstaff und vier Schnecken im Slow Food-Führer, wird Feinschmecker ebenfalls mit seinen Köstlichkeiten verwöhnen. Genauso wie David Senfter, der im Palais Coburg in Wien mit fünf Hauben und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.