Freundin aus Eifersucht erwürgt: Zwölf Jahre Haft

Nachrichten an anderen Mann geschickt

Es hatte jedenfalls Streit gegeben in der Nacht auf den 12. Juli 2019 in der Wohnung des langjährigen Paares in Bludenz: Zuerst sah man gemeinsam fern, dann, so meint der Angeklagte, habe er seine Frau beim Austausch von Nachrichten mit einem anderen Mann erwischt. Der 25-Jährige dürfte wohl „ausgezuckt“ sein: Er würgte das Opfer laut Anklage, verletzte es dabei schwer.