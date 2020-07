Kubin aus Linz reist in berühmtes Pariser Museum

Aus dem Frühwerk

Die drei betreffenden Blätter stammen aus dem Frühwerk des oberösterreichischen Künstlers mit dem Faible für alles Unheimliche: „Meeresgrund“ (1906, Tempera auf Karton), „Die Sauger“ (1905, Aquarell und Tusche auf Katasterpapier) und „Unterseestück“ (1906, Tempera auf Karton) sagten dem Musée d’Orsay, das in seiner Dauerausstellung weltbekannte Werke vor allem der französischen Impressionisten zeigt, für die neue Darwin-Schau „The Origins of the World. The Invention of Nature in the Century of Darwin“ (dt. „Die Ursprünge der Welt. Die Erfindung der Natur im Jahrhundert Darwins“) zu. Mit einem aufwändigen Begutachtungsverfahren wird die Reise nach Frankreich und zurück genau dokumentiert – die Versicherungssummen sind meist hoch.