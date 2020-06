Comeback für den Tourismus

Knapp eine halbe Million Übernachtungen zählte etwa der Bezirk Eisenstadt Umgebung im Vorjahr. Allein in Rust waren es 170.880. Der Neusiedler See, die Störche, der Wein sowie der Charme der Altstadt sorgen dafür, dass die Freistadt weit über die Landesgrenzen bekannt ist. Das „Juwel am See“ ist damit das Zugpferd im Bezirk, gefolgt von Mörbisch am See mit über 110.000 und Eisenstadt mit mehr als 62.000 Nächtigungen. Nachdem der Tourismus in den letzten Wochen krisenbedingt zum Erliegen gekommen ist, will der Bezirk - wie alle anderen Tourismusregionen - im Sommer das Comeback schaffen. Angesprochen werden sollen nicht nur „Auswärtige“, sondern verstärkt Einheimische: 75 Euro Vergünstigung bietet das Burgenland-Bonusticket ab einem Aufenthalt von drei Nächten am Stück. Gültig ist es ab Mittwoch.