Wacker Innsbruck verliert Platz 3 an FC Liefering!

Der FC Wacker Innsbruck hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Liga in der 25. Runde an den FC Liefering verloren. Die Tiroler kamen am Samstagabend aufgrund eines späten Gegentreffers beim SV Lafnitz über ein 1:1-Remis nicht hinaus und fielen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter die punktgleichen „Jungbullen“ zurück, die gegen den Kapfenberger SV mit 3:2 gewannen.