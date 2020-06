Polit-Streit trifft Studenten

Studieren ohne Studiengebühren - das ist an der FH Burgenland Standard. Und genau das sorgte bereits in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. Und auch jetzt scheint das Nichteinheben der Studiengebühren Grund dafür zu sein, warum der Stadtchef von Eisenstadt den Fördervertrag mit der Hochschule aufkündigt. „Sollten jetzt auch bei uns Gebühren eingeführt werden, kann ich mir das Studium nicht mehr leisten. Weder ich, noch meine Eltern haben genug Kapital, um das finanzieren zu können“, so eine Studentin der Fachrichtung Sozialarbeit. Einer ihrer Kollegen bringt auf den Punkt, was viele denken: „Eine Kürzung der Gelder für die FH ist eine weitere Sparmaßnahme der ÖVP. Damit ist ein Hochschulstudium nicht mehr für jeden zugänglich, wieder werden Menschen mit geringem Einkommen benachteiligt“, so der Student im vierten Semester.