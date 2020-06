Taube mit Schussverletzung war nicht zu retten

Schon seit Wochen treibt ein Tierhasser in Braunau sein Unwesen, noch konnte man ihm nicht das Handwerk legen. Ein neuerlicher Vorfall in Tarsdorf lässt die Alarmglocken erneut schrillen. Mitten im Ortsgebiet fand eine Passantin eine flugunfähige Taube. „Irgendjemand muss aus nächster Nähe auf diese Taube geschossen haben“, so Johanna Stadler, von der Pfotenhilfe in Lochen am See. Der Vogel erlitt so schwere Verletzungen durch Schrotmunition, dass er nur noch erlöst werden konnte. Eine Ergreiferprämie von 1000 Euro ist ausgeschrieben.