Forscher entdecken System von Supererde-Planeten

Forscher unter Leitung der Universität Göttingen haben ein System von Supererde-Planeten entdeckt, die den sonnennahen Stern Gliese 887 umkreisen. Die neu entdeckten Himmelskörper befinden sich nahe der bewohnbaren Zone des Sterns und könnten Felswelten sein, wie die Universität Göttingen am Donnerstag mitteilte. In der bewohnbaren Zone um einen Fixstern kann es Wasser in flüssiger Form geben.