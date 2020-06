Macheten-Mann wollte aufzeigen, „was falsch läuft“

„Egal, ob ich erschossen werde oder auf der Psychiatrie lande“

Der Arbeitslose hatte jedoch auch eine Machete bei sich, um sich Zutritt zu verschaffen. Am Naschmarkt sprach der 33-Jährige dann einen Passanten an, da er den Weg zum Parlament nicht kannte. Der Zeuge berichtete vor Gericht, dass der 33-Jährige ihm erzählt habe, dass es ihm egal sei, ob er erschossen werde oder auf der Psychiatrie lande. Er wolle im Parlament einen Brief verlesen.