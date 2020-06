Bauern erwarten geringere Getreideernte als 2019

Reizthema Erntehelfer

In der Krise wurden Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern eingeflogen, Landwirtschaftskammer-Österreich-Chef Josef Moosbrugger äußerte damals Kritik. Der Arbeitskräftebedarf sollte vorrangig aus Österreich gedeckt werden. Zuletzt sorgten Berichte über ausgebeutete Erntehelfer für Aufsehen. Moosbrugger sieht den Fehler im System: die Preise, die Obst- und Gemüsebauern bekommen, seien so gering, da könne man gar nicht nach österreichischem Lohnniveau bezahlen. „Ich möchte diskutieren, wer bereit ist, das System zu ändern“, sagte Moosbrugger. Über die Online-Plattform www.dielebensmittelhelfer.at sollen Arbeitskräfte in die Landwirtschaft vermittelt werden. „Wir nehmen gerne Österreicher auf, aber man muss sich klar sein, welche Arbeit das ist“, räumte Berlakovich ein.