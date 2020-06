Schutzschirm für junge Arbeitskräfte gefordert

Eine rasche Entspannung am Arbeitsmarkt für Jugendliche ist nicht in Sicht. Große Sorge bereiten nicht nur die im Mai 1425 arbeitslos gemeldeten, sondern auch rund 2000 Schüler, die in wenigen Tagen ihren Schulabschluss machen und ab Herbst eine Lehrstelle benötigen. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fordert nun einen Schutzschirm der Bundesregierung für Lehrlinge. „Es ist die Pflicht der Politik, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, um denen zu helfen, die es dringend benötigen. Dazu zählen vor allem junge Arbeitskräfte“, so Fürst.