Koalition: Hier löst sich Rot-Grün schon auf

In den Bezirken häufen sich ebenfalls die Konflikte zwischen Rot und Grün: In Währing war es die Streckenführung der Linie 42A, in Mariahilf wurde über einen Pop-up-Gehweg gestritten, und in Margareten gab es Ärger wegen der Umsetzung von Bürgerideen. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen.