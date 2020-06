Messerangriffe in englischem Park doch Terror

Die britische Polizei hat den Messerangriff in der südenglischen Stadt Reading mit drei Toten nun offiziell als Terrorismus eingestuft. Bei der Attacke am späten Samstagabend in einem Park seien drei weitere Menschen verletzt worden, teilte die Thames-Valley-Polizei am Sonntag mit. Der Tatverdächtige (25) ist in Haft und wurde unter Mordanklage gestellt.