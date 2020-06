Ländle-Girls stürmen auf das Podest

Mit Janika Rüttimann konnte sich ein weiteres Ländle-Girl auf das Podest putten. Nach zwei eher durchwachsenen Auftaktrunden (75 bzw. 76 Schläge) kam die 19-Jährige am Wochenende aber so richtig in Fahrt. Einer 70er-Runde am Samstag ließ die Tschaggunserin am Finaltag eine 71er-Runde folgen - am Ende lag Janika vier Schläge hinter Düringer auf dem Bronze-Rang.