Rechnungshof-Kritik an Versorgung von Suchtkranken

Der Landesrechnungshof in der Steiermark hat die Versorgung von Suchterkrankten in der Grünen Mark unter die Lupe genommen und gleich mehrere Kritikpunkte entdeckt: Der Prüfbericht „Suchterkrankungen“ habe ein durchwachsenes Ergebnis geliefert, hieß es am Freitag zusammengefasst. Unter anderem gehe die Kluft zwischen Stadt und Land in punkto Angebot zu weit auseinander.