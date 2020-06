Bald Einkauf per Schließfach in Linz möglich

Volkshäuser als Terminals

Das Besondere des Linzer Pilotprojekts: Während in Testgemeinden wie etwa in St. Florian nur eine Abholstation zu finden ist, sollen es in Linz deren 15 sein. So ist bei jedem Volkshaus von Urfahr bis Ebelsberg ein solcher Container eingeplant. „Jetzt werden die Standorte einmal evaluiert, aber ich würde mir wünschen, dass wir noch im Herbst die Abholstationen errichten können“, so Hein.