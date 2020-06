Schlägerei vor Traditionslokal in der Wiener City

Ordentlich über den Durst getrunken haben zwei Männer am späten Mittwochabend in der Wiener Innenstadt und in der Folge auch ihr Verhalten ihrem alkoholisierten Zustand angepasst - sehr zum Leidwesen der Gäste und des Personals des Traditionslokals Zum Schwarzen Kameel in der Bognergasse. Sowohl ein Lokalgast als auch ein Angestellter wurden durch Faustschläge und Tritte verletzt.