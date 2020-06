Entlassener Redakteur klagte ORF: Keine Einigung

„Maximales Angebot“ des ORF: 12 Monatslöhne

Die Vertreterin des ORF bot demnach als „maximales Angebot“ die Zahlung von zwölf Monatsgehältern an, sowie die Umwandlung der Entlassung in eine Kündigung. Sein Mandant sei zu Unrecht entlassen worden, so der Anwalt des Journalisten. Man wolle erreichen, dass er weiter beim ORF arbeiten dürfe. Er sei aber auch bereit, gegen eine Entschädigung von drei Jahresgehältern davon Abstand zu nehmen. Das wiederum war der Gegenseite zu viel.