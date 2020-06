Herzog „hätte bei der Austria Fünffaches verdient“

Andreas Herzog ist in seinem Element. In seinem Büro schwelgt er über 45 Minuten lang in Erinnerungen. Sehr eloquent und immer authentisch unternimmt er mit krone.at-Sportchef Michael Fally eine verbale Reise durch seine bewegte Vergangenheit. Angefangen bei der Tatsache, dass es nicht so klar war, dass er eine Karriere bei Rapid einschlagen würde. In ganz jungen Jahren hätte er auch bei der Austria gutes Geld verdienen können. „Ich habe aber schon damals nicht aufs Geld geschaut“, erklärt Herzog und kommt gleich zum Schluss: „Die Geschichte wiederholt sich.“ Tatsächlich hätte Herzog auch gegen Ende seiner Karriere noch einmal zur Austria wechseln und dort das Vier- bis Fünffache dessen verdienen können, was er dann bei Rapid verdiente. „In einer Zeitung wurde mir das damals so ausgelegt, als hätte ich gesagt, dass ich lieber zur Austria gegangen wäre, erklärt Herzog: “Das hat mir bei Rapid große Probleme bereitet. Ich konnte auch das nächste Heimspiel nicht spielen, weil die Fans auf die Barrikaden gingen."