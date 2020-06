Arzt verließ OP: Außergerichtliche Einigung

Seit Wochen sorgt die Causa rund um jenen Oberarzt, der während einer Operation das Spital verlassen und an einen Assistenzarzt übergeben hatte, für Schlagzeilen. Der Patient starb. Der Arzt wurde entlassen - dagegen wollte er mit seinem Anwalt Klaus Dorninger vorgehen. Am Mittwoch hätte der Prozess am Arbeitsgericht stattfinden sollen. Laut Pressemitteilung der oberösterreichischen Gesundheitsholding hat es aber am Abend vor dem Prozess eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Oberarzt und dem Kepler Universitätsklinikum gegeben.