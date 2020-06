Rasierklinge in Wurst versteckt und ausgelegt

Wie erst heute bekannt wurde, treiben Tierqäuler in Kärnten scheinbar wieder in Unwesen. Samstagnacht kehrte ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen nach einem Spaziergang mit seinem Hund wieder auf sein Grundstück zurück, als der Vierbeiner plötzlich etwas erschnupperte. Auf dem Anwesen des Hundebesitzers lag ein Teilstück eines „Frankfurter-Würstchens“ in dem sich ein Rasierkopf samt Klinge eines Einwegrasierers befand.