Er soll für Entlastung des LASK-Präsidiums sorgen

„Die positive Entwicklung des LASK in den letzten Jahren erfordert ein ständiges Anpassen der bestehenden Organisationsstruktur“, ließ der Tabellenvierte wissen. „Neue Aufgabenfelder wie die Teilnahme an den europäischen Bewerben oder das Stadionprojekt, die den Bedarf an einer Evaluierung und ständigen Erweiterung des Themenfeldes Organisation befeuern“, machten dies notwendig. Fellinger solle sich nicht zuletzt „neben einer Entlastung des Präsidiums“ vor allem dem Ausbau des LASK-Netzwerks widmen.