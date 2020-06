George Floyds Tochter ist jetzt Disney-Aktionärin

„Danke an Barbra Streisand“

Auf ihrem Instagram-Account schrieb Giannas Familie: „Danke an Barbra Streisand, dank dir bin ich jetzt Disney-Aktionärin.“ Neben den Aktien schenkte Streisand dem kleinen Mädchen auch ihre Alben „My Name Is Barbra“ und „Color Me Barbra“. Erst vor Kurzem trat Gianna auch in der TV-Show „Good Morning America“ auf, wo sie erzählte, wie sehr sie ihren Vater vermisse.