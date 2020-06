Luka Brajkovic: „Traue mir Schritt in die NBA zu“

Akribisches Arbeiten und viele Stunden Videostudium ließen diese Probleme zum Ende der Saison in Vergessenheit geraten. „Die Gegner hatten sich nach dem ersten Jahr besser auf mein Spiel eingestellt. Ich habe ein wenig gebraucht, bis ich wusste, an welchen Spots ich sein muss. Das hat viel Videoanalyse gebraucht. Ich will jetzt einfach in ein drittes Jahr hineingehen und von Anfang an mental da sein.“