Erneuerbare Energie „gerade wegen Krise“ ausbauen

Bis 2030, also innerhalb von zehn Jahren, will Österreich auf 100 Prozent erneuerbare Energieträger kommen. „Das ist sehr kurz für ein Infrastrukturprogramm dieser Größenordnung“, so Schitter, schließlich seien rund 50 Milliarden Euro an Investitionen nötig, die Hälfte für die Stromerzeugung, die andere Hälfte für Speicher, Netzausbau usw. Um das zu stemmen „brauchen wir ein Umfeld, das uns langfristige Investitionen ermöglicht - allen voran das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Das muss so rasch wie möglich verabschiedet werden und braucht daher die Unterstützung aller Parteien“, fordert Schitter ein.