„Entführt“ RB Leipzig nun auch Hwang aus Salzburg?

Auch im kommenden Sommer steht wohl wieder ein Umbruch an: Und mit Hee-chan Hwang könnte wieder einmal ein Salzburger „Bulle“ beim Schwesternklub aus Leipzig landen - und doch nicht Goalgetter Patson Daka, wie zuletzt vermutet worden war. Wie die „Bild“-Zeitung erfahren haben will, seien die Deutschen wohl bereit, an die 15 Euro für den Südkoreaner an die Salzach zu überweisen. Für Hwang hatte sich bereits im Winter der Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers interessiert, damals hatte Sportdirektor Freund aber noch ein Veto einlegen können. Da sich der Stürmer aber weigert, seinen nur noch ein Jahr laufenden Vertrag in Salzburg zu verlängern, soll nun zumindest noch Kasse gemacht werden ...