Freundliches Krokodil liebt Streicheleinheiten

Dieses wilde Krokodil frisst den Einwohnern in Bontang in Indonesien buchstäblich aus der Hand. Sein Name ist „Riska“ - das Raubtier kommt regelmäßig für Streicheleinheiten oder etwas Fisch vorbei. Dem dort lebenden Fischer Ambo zufolge ist das Reptil etwas mehr als 20 Jahre alt. Den Namen hat das Tier Ambos Frau zu verdanken. Sie hatte ihn vorgeschlagen, nachdem sie von dem vier Meter langen Krokodil geträumt hatte. Gefahr sehen die Einwohner in „Riska“ keine - für sie ist das Tier ein Beschützer der Gemeinde.