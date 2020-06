Erste Bodenstationen für Satelliten in Kärnten

Im Wettlauf um superschnelles Satelliten-Internet prescht eine weitere US-Firma vor: Nach dem aufsehenerregenden Start der Starlink-Trabanten von Elon Musk will jetzt das US-Unternehmen Viasat Inc. die letzten weißen Flecken auf der Internetlandkarte mit Breitband aus dem Orbit versorgen. Zu diesem Zweck sollen demnächst auch in Kärnten erste Bodenstationen errichtet werden.