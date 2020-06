Ungesicherte Eisenbahnkreuzungen vor Schließung

Noch in diesem Jahr sollen in Oberösterreich weitere neun Kreuzungen zwischen Gleisen und Straßen aufgelassen werden, kündigen die ÖBB angesichts des morgigen internationalen „Tags für mehr Sicherheit auf Eisenbahnkreuzungen“ an. Vor allem die ungesicherten Übergänge wollen die ÖBB stilllegen und damit die größte Gefahr bannen.