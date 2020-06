Nicht Tennis! Junger Agassi will Karriere machen

Dass aus Jaden Gil Agassi ein Baseballer wird, war so nicht vorhersehbar. Steffi Graf wuchs in Deutschland auf, wo Baseball keine Bedeutung hat. Und Andre Agassi kam nur einmal mit Baseball in Berührung. Für eine Nike-Werbung spielte er den Shortstop der New York Yankees. Jaden Agassi trägt seinen bekannten Nachnamen mittlerweile mit Stolz, nachdem er anfangs noch mit dem Übernahmen „Rock“ statt Agassi auf dem Rücken gespielt hatte. Seine Eltern hätten ihm viel mitgegeben, so Jaden Gil, „zuallererst die Einstellung“.