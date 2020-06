Statue von Sklavenhändler in Bristol gestürzt

„Heute bin ich Zeuge von Geschichte“, schrieb William Want, der das Video veröffentlichte, im Kurzbotschaftendienst Twitter unter dem Hashtag #BlackLivesMatter. Die Demonstranten gingen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße, um sich mit den Protesten in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zu solidarisieren. Der 46-Jährige war am 25. Mai in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt hatte.